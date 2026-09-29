Sicurezza in sala parto: al via il corso avanzato di Rianimazione Neonatale a Siracusa

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Garantire uno standard di intervento tempestivo, omogeneo e di altissima qualità per la gestione delle emergenze neonatali in tutti i punti nascita della provincia. È con questo obiettivo strategico che l’Asp di Siracusa inaugura un nuovo percorso di formazione avanzata dedicato alla Rianimazione neonatale in Sala parto. Il progetto, rivolto a tutto il personale medico e sanitario dell’area materno-infantile, prende il via domani, 30 settembre, con la prima di tre sessioni intensive incentrate su simulazioni cliniche ad alta complessità con il patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e il Gruppo di Studio di Rianimazione neonatale.

Il corso teorico-pratico si articolerà in tre edizioni programmate tra settembre e dicembre 2026 nell’aula dell’Unità di Formazione permanente in viale Epipoli 72. L’addestramento coinvolgerà un’equipe multidisciplinare composta da specialisti in neonatologia, pediatria, anestesia e rianimazione, affiancati da infermieri pediatrici, infermieri professionali e ostetriche. Il fulcro dell’attività formativa alternerà lezioni frontali ad addestramenti pratici su manichini, simulando scenari critici per garantire una preparazione specialistica in grado di tutelare la salute del neonato fin dal primo respiro.

L’apertura dei lavori, alle 9, vedrà l’intervento del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci e del direttore sanitario Salvatore Madonia. Il corpo docente, a testimonianza di una forte sinergia regionale, include istruttori ed esperti non solo dell’Azienda aretusea, ma anche delle principali realtà ospedaliero-universitarie della Sicilia orientale, tra cui il Policlinico “G. Rodolico – San Marco” e l’Azienda ospedaliera “Cannizzaro” di Catania.

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La responsabilità scientifica del progetto formativo, accreditato ECM, è affidata a Massimo Tirantello, direttore dell’Unità operativa di Neonatologia e UTIN dell’Ospedale Umberto I di Siracusa e a Placido Pennisi, direttore dell’Unità operativa di Pediatria e neonatologia dell’Ospedale di Biancavilla. L’organizzazione aziendale e il coordinamento logistico sono affidati alla responsabile della Formazione permanente dell’Asp di Siracusa, Maria Rita Venusino.