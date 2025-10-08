Sicurezza negli ambienti confinati, Confindustria Siracusa avvia un percorso di formazione e confronto con le aziende

La sicurezza è al centro dell’agenda di Confindustria Siracusa, che questa mattina ha ospitato il convegno “Salute e Sicurezza sul lavoro in ambienti confinati”, un appuntamento promosso in collaborazione con Inail, Spresal e Asp, dedicato a uno dei temi più sensibili per il polo industriale siracusano.

“Oggi parliamo di sicurezza, che per noi è un tema assolutamente primario – ha dichiarato Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa –. Partiamo dagli ambienti confinati, ma l’obiettivo è costruire un percorso continuativo di approfondimenti su varie tematiche. È fondamentale il confronto tra enti e imprese, sia committenti che appaltatrici, perché la sicurezza si pensa e si costruisce ogni giorno”.

Reale ha voluto anche sottolineare l’eccellenza dei sistemi di gestione della sicurezza adottati dalle aziende del territorio, invitando però a mantenere “umiltà e attenzione costante” poiché spiega “basta un solo giorno di distrazione perché il rischio diventi incidente“.

Sul fronte della prevenzione è intervenuto Francesco Giacobbe, direttore Inail Uot Catania e Messina, che ha illustrato i progetti dell’istituto. “La sicurezza è una priorità e la prevenzione resta la chiave – ha detto -. Inail ha sviluppato un simulatore brevettato che consente di addestrare le maestranze in condizioni realistiche, simulando situazioni critiche e procedure di evacuazione in ambienti confinati. È un supporto concreto alle aziende per garantire maggiore tutela ai lavoratori“.

A proposito delle misure necessarie per ridurre gli incidenti, Giacobbe ha ribadito: “prevenzione e formazione sono due pilastri fondamentali. Con le giuste regole e la loro corretta applicazione, anche nei settori più complessi come quello petrolchimico, è possibile ridurre notevolmente i rischi“.

Tra gli interventi anche quello di Guglielmo Arrabito, dirigente di Sasol Italy e vicepresidente di Confindustria Siracusa, che ha presentato alcune buone pratiche adottate dalle imprese del polo industriale. “La cultura della sicurezza – dice – si fonda sull’affrontare con metodo i pericoli ad alto rischio, come quelli legati agli spazi confinati. È un lavoro che si fa non solo a livello preventivo ma anche correttivo, per garantire i più alti standard possibili”.

Sulla formazione Arrabito ha insistito, specificando come in questi casi sia determinante. “Si fa prima ancora dell’inizio delle attività, come forma di precauzione aggiuntiva, perché in gioco ci sono vite umane. È un impegno che deve essere costante e condiviso da tutti“.