Sicurezza nelle carceri. Cannata e Delmastro: “29 nuovi agenti in provincia di Siracusa”

L’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. “Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio per ulteriori 653 unità”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

In particolare, alla Casa Circondariale di Siracusa entreranno in servizio 9 unità e alla Casa di Reclusione di Augusta 20 unità.

“Il Governo Meloni sta restituendo dignità e sicurezza al sistema penitenziario. Queste nuove assunzioni rappresentano un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno garantisce ordine e legalità nelle nostre carceri. Il Sottosegretario Delmastro ha dimostrato grande sensibilità e collaborazione istituzionale verso il nostro territorio — continueremo a lavorare insieme per rafforzare sicurezza e presenza dello Stato anche nelle strutture penitenziarie di Siracusa e Augusta”, dichiara l’on. Luca Cannata (FdI).