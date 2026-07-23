Sicurezza piscine, Cannata (FdI): “approvate misure per tutelare bambini e famiglie”

Politica · Decreto Sport

“La sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto. Per questo oggi la Camera ha approvato, nell’ambito del Decreto Sport, un intervento urgente per rafforzare la sicurezza nelle piscine, in attesa della legge nazionale sulla quale il Governo Meloni sta già lavorando“. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata.

Il parlamentare nazionale di FdI ricorda come le recenti tragedie che hanno colpito il Paese abbiano reso evidente la necessità di intervenire subito sul tema. “Quando è in gioco la tutela della vita, non si può aspettare – dice a chiare lettere Cannata -. Con questo provvedimento compiamo un primo passo concreto per aumentare la sicurezza delle piscine pubbliche e private e ridurre i rischi, soprattutto per i più piccoli”.

L’intervento approvato oggi anticipa un percorso più ampio sul quale il Governo sta già lavorando, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza delle piscine pubbliche e private. “L’obiettivo – conclude – è rafforzare la prevenzione e garantire a bambini, ragazzi e famiglie impianti sempre più sicuri in cui praticare sport e vivere il tempo libero. Ogni misura che contribuisce a salvare una vita è una scelta giusta e un investimento sulla sicurezza dei cittadini”.