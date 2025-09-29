Sicurezza, rumore e mancanza di socialità, per il Pd Siracusa deve cambiare passo

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa ha presentato, in sede di question time, una interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale maggiori controlli nei quartieri della città, a partire dalla Pizzuta, a tutela della sicurezza dei residenti e dei ragazzi.

“Abbiamo evidenziato come tali controlli – affermano i tre consiglieri di Pd Angelo Greco, Sara Zappulla e Massimo Milazzo -, svolti di concerto con le forze dell’ordine, non possano essere occasionali, ma debbano avere carattere di ordinarietà e sistematicità.”

Per gli esponenti Dem, però, il problema non riguarda soltanto la sicurezza: “esiste un tema serio di inquinamento acustico – dicono ancora -, causato da auto e moto che scorrazzano fino a tarda notte, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti e sulla sicurezza dei giovani stessi. A questo si aggiunge una verità scomoda: Siracusa è una città noiosa, priva di spazi di aggregazione diffusi nei quartieri. Per molti ragazzi, la sera le uniche alternative restano correre in strada o sostare davanti a un fast food”.

Per queste ragioni, il gruppo consiliare del Partito Democratico presenterà in aula un Ordine del giorno per aprire finalmente una riflessione complessiva: restituire a Siracusa luoghi di incontro, vitalità e opportunità di socialità, garantendo al tempo stesso più sicurezza e una migliore qualità della vita per tutti.