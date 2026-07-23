Sicurezza stradale, Assoutenti diffida il Comune: “Pericolo in via Ascari e Pantanelli”

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Una diffida e messa in mora indirizzata al sindaco di Siracusa, ai dirigenti dei settori Ambiente, Mobilità e Polizia municipale e, per conoscenza, al prefetto di Siracusa. È l’iniziativa assunta dall’Associazione Utenti della Strada Siracusa, che segnala presunte criticità legate alla sicurezza stradale lungo via Ascari e viale Pantanelli.

Nel documento, datato 22 luglio 2026, l’associazione riferisce di avere raccolto e verificato segnalazioni provenienti da associati e utenti della strada riguardanti la presenza di vegetazione infestante non sfalciata e di consistenti accumuli di rifiuti lungo i margini delle carreggiate delle strade comunali ed ex provinciali interessate.

Secondo quanto riportato nella nota, la vegetazione proveniente sia dalle aree pubbliche sia dalle proprietà private invaderebbe in alcuni tratti le corsie destinate alla circolazione, arrivando anche a coprire la segnaletica verticale di obbligo e di pericolo. Una situazione che, a giudizio dell’associazione, comprometterebbe le condizioni di sicurezza per gli utenti della strada.

L’associazione evidenzia inoltre la presenza di rifiuti, compresi rifiuti speciali, che potrebbero favorire la presenza di animali randagi e costituire potenziali punti di innesco per incendi.

Particolare attenzione viene rivolta a viale Pantanelli, dove l’associazione segnala la presenza di un passaggio a livello ferroviario i cui pannelli distanziometrici e semafori sarebbero parzialmente coperti dalla vegetazione. Nella stessa area viene inoltre evidenziata una presunta inadeguatezza della segnaletica verticale e orizzontale, criticità che, secondo quanto riportato, interesserebbero anche l’intersezione tra via Palude Lisimelia e via Elorina.

Nel documento si sottolinea inoltre come le vie interessate siano frequentemente indicate dai navigatori satellitari quale percorso più rapido per raggiungere il centro cittadino dallo svincolo Siracusa Sud della SS114 o dalla via Elorina, circostanza che contribuirebbe ad aumentare il volume di traffico e, di conseguenza, i rischi legati alle criticità segnalate.

Per questi motivi, Assoutenti della Strada Siracusa diffida gli enti competenti a intervenire con urgenza per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e fruibilità delle strade interessate, riservandosi ulteriori iniziative. Nella nota l’associazione richiama inoltre gli obblighi previsti dall’articolo 14 del Codice della Strada e annuncia di stare raccogliendo documentazione da trasmettere alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture.

Alla diffida sono state allegate fotografie che documenterebbero la presenza di rifiuti in via Ascari, vegetazione invasiva e rifiuti lungo viale Pantanelli, oltre a segnaletica coperta o non correttamente visibile in prossimità del passaggio a livello ferroviario e dell’intersezione tra via Palude Lisimelia e via Elorina.