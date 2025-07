Sicurezza sul lavoro: dati allarmanti. Il Pd chiede al Comune un impegno concreto e strutturato

Siracusa risulta al primo posto in Italia per numero di infortuni mortali sul lavoro nei primi sei mesi del 2025. Un dato drammatico, che impone alle istituzioni locali una presa di posizione netta e un’assunzione di responsabilità concreta.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha riportato in aula il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, chiedendo al Comune un impegno costante nel monitoraggio delle condizioni nei cantieri, in particolare in quelli in cui l’ente svolge il ruolo di stazione appaltante.





“Abbiamo sollecitato l’avvio di un confronto strutturato con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire un protocollo interno che rafforzi gli strumenti di prevenzione e vigilanza a tutela dei lavoratori – sottolinea il gruppo consiliare in una nota -. È evidente che a Siracusa manca una solida cultura della sicurezza: una cultura che va costruita a partire dai luoghi di lavoro, attraverso il rispetto delle norme, la formazione continua, la responsabilizzazione di tutti gli attori e un cambio radicale nella percezione del rischio e del valore della vita. Dopo l’interrogazione presentata nei mesi scorsi, abbiamo depositato un ordine del giorno per chiedere misure concrete e trasparenti. Continueremo a vigilare sull’operato dell’Amministrazione e a portare in aula la voce di chi lavora, affinché il tema della qualità, dei diritti e della sicurezza del lavoro diventi una priorità reale per la città”.