Sicurezza sul lavoro, i Consulenti del Lavoro di Siracusa discutono il decreto e l’emergenza infortuni

“Sicurezza sul lavoro. Cultura, formazione e sussidiarietà”. Questo il tema che si è discusso questa mattina, alla Camera di Commercio di Siracusa, in un incontro promosso dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

L’appuntamento ha offerto l’occasione per approfondire il nuovo decreto sicurezza sul lavoro DL 159/2025 e per analizzare l’attuale quadro degli incidenti e delle morti sul lavoro, con particolare attenzione al ruolo della prevenzione e dei percorsi formativi.

I saluti istituzionali sono stati affidati ad Alfio Zarbano, presidente del CPO di Siracusa, e a Rosario Cassarino, presidente del Collegio dei Revisori del CNO, che hanno sottolineato la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, imprese e professionisti per promuovere una vera cultura della sicurezza.