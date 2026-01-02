Sicurezza urbana e decoro ambientale: al via la campagna video della Polizia Municipale di Siracusa

Cinque spot per riflettere sui nostri comportamenti quotidiani. Dalla guida responsabile al corretto conferimento dei rifiuti: l’impegno comune per una città più vivibile.

Siracusa è la casa comune. La sua bellezza, la sua sicurezza e il suo decoro dipendono dalle piccole e grandi scelte che ciascuno di noi compie ogni giorno. Per promuovere una maggiore consapevolezza civica e ricordare l’importanza del rispetto delle regole, il Comando di Polizia Municipale di Siracusa lancia una nuova, incisiva campagna di comunicazione.

Attraverso una serie di cinque spot video, che saranno diffusi sui canali istituzionali, si accendono i riflettori su temi cruciali per la convivenza civile: la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente. Non si tratta solo di conoscere le sanzioni, ma di comprendere il valore della responsabilità individuale per il benessere collettivo.

Ecco i temi al centro della campagna:

Muoversi in sicurezza: responsabilità al volante e in monopattino

La strada appartiene a tutti e il rispetto delle norme è l’unico modo per tutelare la vita. I primi due spot sono dedicati alla mobilità:

Guida con prudenza: Un richiamo forte contro le distrazioni alla guida, l’eccesso di velocità e il mancato uso delle cinture. Perché un attimo di disattenzione può cambiare la vita per sempre.

Micromobilità consapevole: I monopattini elettrici sono una risorsa per la città, ma sono veicoli a tutti gli effetti. I video ricordano le nuove “regole d’oro”, tra cui l’obbligo del casco per tutti, il divieto di trasportare passeggeri e l’importanza di non circolare o parcheggiare sui marciapiedi.

Tutela dell’ambiente: dal piccolo gesto al grave reato

Il secondo filone della campagna affronta la piaga dell’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che deturpa il nostro territorio e ha costi altissimi per la comunità. I video mostrano la progressione dei comportamenti scorretti:

La città non è un posacenere: Si parte dal gesto più comune e sottovalutato, gettare un mozzicone di sigaretta a terra o dal finestrino dell’auto. Un atto di inciviltà che inquina strade e mare per anni.

Conferimento corretto dei rifiuti: Un focus sul rispetto delle regole della raccolta differenziata. Mastelli stracolmi, orari non rispettati e sacchi abbandonati in strada sono comportamenti sanzionabili che degradano i nostri quartieri.

Stop alle discariche abusive: Il messaggio più duro è riservato a chi crea vere e proprie discariche nel territorio. Lo spot ricorda che le norme sono cambiate: l’abbandono indiscriminato di rifiuti è ora un reato penale che può portare all’arresto da 1 a 5 anni.

Il Comando della Polizia Municipale sottolinea che questa campagna non ha solo uno scopo repressivo, ma soprattutto educativo. L’attività di controllo e vigilanza degli agenti sul territorio è costante, anche con l’ausilio di tecnologie avanzate, ma per vincere la battaglia del decoro e della sicurezza serve l’alleanza di tutti i cittadini.