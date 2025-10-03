Siglato un patto di collaborazione tra Comune di Siracusa e Aisa

Negli uffici del servizio Randagismo, alla presenza dell’assessore Palma Daniela Vasques e del dirigente del settore Emanuele Fortunato, è stato siglato un patto di collaborazione con Aisa, l’Associazione Italia Sicurezza Ambientale di Siracusa “guardie zoofile”.
L’accordo prevede il recupero di animali vaganti sul territorio comunale in quanto smarriti, abbandonati, o incidentati; e la verifica della presenza o meno di microchip. Tra gli altri compiti delle guardie zoofile la perlustrazione delle aree con presenza di cani di quartiere per garantire la loro incolumità.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni