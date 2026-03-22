Sigonella, il M5S denuncia il transito di caccia Usa armati: “Il Governo chiarisca”

Il Movimento 5 Stelle torna ad accendere i riflettori su Sigonella, sostenendo che nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 marzo dalla base siciliana sarebbero transitati anche cacciabombardieri F-15 Strike Eagle dell’US Air Force in configurazione “tattica”, cioè con armamento montato, e non in semplice configurazione di trasferimento o addestramento. La denuncia arriva dai parlamentari pentastellati delle commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato, che parlano di un “salto di qualità” nell’uso della base e chiedono chiarimenti immediati al governo e al ministero della Difesa. Al momento, nelle fonti ufficiali consultate, non risultano spiegazioni pubbliche del governo italiano o della Difesa su questo specifico passaggio.

La presa di posizione del M5S si inserisce in un quadro già molto teso. Negli ultimi giorni Reuters e AP hanno riferito che l’Iran ha lanciato missili verso la base anglo-americana di Diego Garcia, nel cuore dell’Oceano Indiano: l’attacco non ha colpito il bersaglio, ma ha segnato un’ulteriore escalation del conflitto e un allargamento del raggio d’azione iraniano. Secondo Reuters, si è trattato di due missili; secondo AP, il tentativo è stato comunque respinto senza impatti sulla base.

È dentro questo scenario che cresce la preoccupazione attorno a Sigonella. Già nelle scorse settimane il sito specializzato ItaMilRadar aveva segnalato missioni di intelligence partite dalla base siciliana, in particolare un volo di un drone MQ-4C Triton della US Navy diretto verso il Golfo Persico, con attività di sorveglianza al largo della costa iraniana di Bushehr, mentre Kharg Island veniva indicata come possibile obiettivo strategico nel conflitto in corso. Lo stesso sito aveva inoltre evidenziato un più ampio spostamento di assetti ISR da Sigonella verso il teatro mediorientale.

Il punto politico sollevato dai pentastellati è che, se finora il coinvolgimento di Sigonella era stato associato soprattutto a droni da ricognizione, aerei spia e velivoli da trasporto, il presunto transito di caccia in assetto da guerra cambierebbe il quadro. Ed è qui che la vicenda si intreccia con un’altra preoccupazione che nelle ultime ore si è fatta più forte: se Teheran ha tentato di colpire Diego Garcia, una base molto più distante dalla Sicilia, allora nel dibattito pubblico cresce il timore che installazioni come Sigonella e il Muos di Niscemi possano essere percepite, almeno sul piano strategico, come infrastrutture sempre più esposte in caso di ulteriore escalation. Questa, va precisato, è una valutazione politica e strategica che si rafforza alla luce degli ultimi sviluppi, non un allarme operativo formalizzato dalle autorità italiane.

La richiesta del M5S è quindi duplice: capire se davvero da Sigonella stiano transitando velivoli statunitensi in configurazione da combattimento e chiarire quale sia oggi il livello reale di coinvolgimento della base siciliana nelle operazioni statunitensi legate alla guerra con l’Iran. Sullo sfondo resta una domanda più ampia, che riguarda non solo la trasparenza verso l’opinione pubblica ma anche il livello di esposizione della Sicilia dentro uno scenario internazionale sempre più instabile.