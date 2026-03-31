Sigonella, l’Italia dice no agli Usa. Crosetto: “Nessuna sospensione, rispettiamo solo le regole”

Nessuna chiusura o sospensione delle basi americane in Italia. A chiarirlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto dopo le notizie relative allo stop all’utilizzo della base di Sigonella da parte di alcuni aerei statunitensi diretti in Medio Oriente.

“Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l’Italia avrebbe deciso di sospendere l’uso delle basi agli assetti Usa. Cosa semplicemente falsa, perché le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato”, ha scritto Crosetto sui social.

Il caso nasce da un episodio specifico: alcuni velivoli americani avevano previsto uno scalo in Sicilia senza una richiesta formale e senza la necessaria consultazione preventiva con le autorità italiane, comunicando l’operazione quando gli aerei erano già in volo.

Dopo l’informativa ricevuta dal capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, sono state avviate verifiche tecniche che hanno escluso la natura di “voli logistici ordinari”. Per questo motivo, l’operazione non rientrava tra quelle automaticamente autorizzate dagli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti.

In assenza di un via libera politico e parlamentare, il governo ha quindi negato l’autorizzazione all’atterraggio.

Crosetto ha ribadito che l’azione dell’esecutivo è in linea con quanto fatto da tutti i governi precedenti: “Gli accordi internazionali distinguono chiaramente ciò che necessita di specifica autorizzazione del governo e ciò che è tecnicamente già autorizzato. Un ministro deve solo farli rispettare”.

Sulla vicenda è intervenuta anche Palazzo Chigi, sottolineando che l’Italia “agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti” e che “ogni richiesta viene esaminata caso per caso”.

Il governo ha inoltre escluso qualsiasi tensione diplomatica: “Non si registrano criticità né frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e improntati a piena collaborazione”

“Non c’è alcun raffreddamento con gli Usa – ha concluso Crosetto –. Conoscono le regole che disciplinano la loro presenza in Italia dal 1954, così come le conosciamo noi”.