Sigonella, l’Italia dice no agli Usa: Crosetto vieta l’uso della base

Stop dell’Italia all’utilizzo della base di Sigonella da parte di alcuni aerei statunitensi diretti in Medio Oriente. Una decisione presa dal ministro della Difesa Guido Crosetto, e riportata pochi minuti fa dal Corriere della Sera, che potrebbe avere ripercussioni nei rapporti tra Italia e Stati Uniti..

Il caso, rimasto riservato per alcuni giorni, nasce da una mancata consultazione prevista dagli accordi bilaterali tra i due Paesi. Secondo quanto emerso, alcuni assetti aerei americani avevano inserito nel piano di volo uno scalo nella base siciliana prima di proseguire verso il Medio Oriente.

Tuttavia, la comunicazione sarebbe arrivata quando i velivoli erano già in volo, senza alcuna richiesta formale né un confronto preventivo con le autorità italiane.

Dopo l’informativa ricevuta dal capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, sono state avviate verifiche tecniche da parte dello Stato maggiore dell’Aeronautica. Da queste è emerso che non si trattava di voli logistici ordinari.

Proprio per questo motivo, l’operazione non rientrava tra quelle automaticamente autorizzate nell’ambito degli accordi tra Italia e Stati Uniti. In assenza di un via libera politico e parlamentare, previsto per operazioni di questo tipo, la posizione del governo italiano è stata netta: nessun atterraggio consentito.