Sigonella, Scerra (m5s): “Crosetto venga a riferire su caccia in assetto da combattimento”

“Richiediamo un’informativa urgente del ministro della Difesa Crosetto sul crescente coinvolgimento della base di Sigonella nelle operazioni militari americane in Iran, ora anche con il transito di cacciabombardieri in assetto di combattimento, come da noi denunciato nei giorni scorsi”. Lo ha dichiarato in aula il deputato siciliano del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra.

“Questo non può accadere senza che il governo informi il Parlamento. La Sicilia e l’Italia non devono diventare un trampolino di lancio di questa guerra folle e illegale che sta destabilizzando l’intero Medio Oriente, ma che Meloni non ha avuto il coraggio di condannare. Fra gli innumerevoli errori di questo governo, il più grave che ricorderemo sarà la totale sottomissione alle folli politiche di Trump e del genocida Netanyahu” ha concluso il deputato pentastellato.