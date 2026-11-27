Ancora un riconoscimento importante per la FIM Cisl Sicilia-Ragusa Siracusa premiata dai lavoratori nelle elezioni per il rinnovo delle RSU aziendali.
L’ennesimo grande risultato per la federazione dei metalmeccanici territoriale, arriva dalla Sikel Impianti, azienda impegnata nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti industriali.
Tre i rappresentanti dei lavoratori eletti al termine dello spoglio. Le nuove RSU aziendali sono Giuseppe Alibrio, Salvatore Castellino e Carmelo Gagliolo.
Grande la soddisfazione espressa dei tre che, nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordata, hanno ribadito l’impegno a portare avanti ulteriori proposte in capo alle dinamiche lavorative e sui temi sindacali cardine nella cantieristica e dell’impiantistica metalmeccanica.