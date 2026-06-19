Silvia Leone nuovo presidente del Lions Club Siracusa Eurialo

Lo scorso mercoledì 17 giugno si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Siracusa Eurialo, con la nomina a nuovo Presidente del Club Siracusa Eurialo per l’anno sociale 2026-2027 delll’avv. Silvia Leone.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità lionistiche distrettuali come Angelo Aloi, Presidente della Zona 18; Fabio Gaudioso Presidente della VII Circoscrizione; Francesco Cirillo Past Governatore e Direttore del Centro Studi Edoardo Grasso, Antonio Bellia Secondo Vice Governatore del Distretto 108 Yb, Salvatore Giacona Past Presidente del Consiglio dei Governatori e Good Will Ambassador e Giuseppe Walter Buscema Primo Vice Governatore e Governatore Eletto del Distretto 108 Yb per l’anno sociale 2026-2027.

Nel suo intervento la neo Presidente Silvia Leone ha rivolto un sentito ringraziamento alle autorità presenti, agli officers, a tutti i soci del club, ai suoi più stretti collaboratori: il segretario dott Giuseppe Munafò, il tesoriere dott Carlo Garozzo alla cerimoniera Prof.ssa Barbara Ruvioli ed all’intero Consiglio Direttivo che la affiancherà nell’anno sociale entrante.

Un particolare riconoscimento è stato riservato al presidente uscente dott Alfonso Nicita, che per l’anno sociale 2025-2026 ha guidato il Club Lions Eurialo con impegno e dedizione, promuovendo numerose iniziative nei settori della solidarietà ed in particolare nella lotta contro la fame, della salute, della cultura e dell’educazione dei giovani. Tra le attività più significative figurano gli screening oculistici, audiologici e diabetologici ed il Progetto Martina, il Progetto Kairos e le attività rivolte ai giovani.

Durante la cerimonia la neo-presidente Avv Silvia Leone ha illustrato le principali linee programmatiche del nuovo anno sociale, che vedranno il Club fortemente impegnato sul Tema di Studio Nazionale approvato al Congresso di Milano: “Direzione Futuro: come rieducare i giovani del III millennio dopo la rivoluzione social. Un fenomeno emergente: gli Hikikomori”.

“Viviamo in un’epoca straordinaria, caratterizzata da opportunità di comunicazione e conoscenza impensabili fino a pochi anni fa”, ha detto la Presidente Leone. “Eppure, paradossalmente, assistiamo a fenomeni sempre più diffusi di isolamento, fragilità relazionale, dipendenza digitale e difficoltà comunicative. Gli Hikikomori, giovani che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale fino a chiudersi nelle proprie stanze per mesi o anni, non sono più un fenomeno lontano o esclusivamente giapponese. Sono una realtà che riguarda anche il nostro Paese.”

Partendo da questa consapevolezza, il Lions Club Siracusa Eurialo promuoverà iniziative volte a coinvolgere scuole, famiglie, professionisti, associazioni e istituzioni del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e contrastare il crescente disagio giovanile che costituisce una delle più grandi emergenze del nostro secolo.

Altra priorità del nuovo anno sociale sarà dare voce al Service Nazionale “Kit Lions per il Codice Rosa”, dedicato alla tutela delle vittime di violenza nella convinzione che la difesa della dignità umana rappresenti una delle più alte forme di servizio alla comunità.