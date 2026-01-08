Sindacalista licenziato dalla Sasol di Augusta, lunedì protesta dell’Ugl

Sit-in e assemblea sindacale sono stati proclamati dall’Ugl di Siracusa per il prossimo 12 gennaio davanti allo stabilimento Sasol Italy di Augusta. La mobilitazione prenderà il via alle 9.30 ed è finalizzata a contestare e sensibilizzare la direzione aziendale in merito al licenziamento del segretario territoriale dell’Ugl Chimici, Angelo Ierna.

Il provvedimento, secondo quanto denunciato dal sindacato, viene ritenuto ingiusto, non condivisibile e lesivo dell’attività sindacale. Una decisione che l’Ugl considera particolarmente grave, sia per il ruolo ricoperto dal lavoratore sia per le implicazioni sul piano delle relazioni sindacali all’interno del sito industriale.

“Con questa iniziativa – scrive l’Ugl in una nota – intendiamo invitare la società Sasol Italy di Augusta a rivedere la propria posizione e a procedere con la revoca del provvedimento di licenziamento del nostro rappresentante sindacale Angelo Ierna”.

Il sit-in e l’assemblea rappresentano, dunque, un primo passo di mobilitazione a sostegno del dirigente sindacale e a tutela del diritto di rappresentanza dei lavoratori, in un contesto che il sindacato definisce delicato e meritevole di un immediato ripensamento da parte dell’azienda.