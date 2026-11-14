Attualità · 20 novembre

Sinistra Italiana-Avs federazione di Siracusa annuncia l’adesione allo sciopero generale indetto dalla cgil e da altre organizzazioni.

“Il 20 novembre si torna in piazza contro una manovra finanziaria sbagliata e iniqua che toglie risorse a scuola, salari e sanità e investe in spese militari e riarmo. Scioperiamo contro un governo che ha impoverito sempre di più il paese, penalizzato i pensionati e gli studenti, aumentato le tasse per la classe lavoratrice e allargato la forbice delle diseguaglianze – si legge in una nota – Scendiamo in piazza anche contro le destre internazionali di Trump, Netanyahu e Meloni che hanno trascinato il mondo in nuove guerre, chiuso gli occhi sul genocidio dei palestinesi, attaccato e destabilizzato il diritto internazionale e negato il cambiamento climatico.

Il 20 novembre si torna a manifestare per affermare le ragioni della pace, pretendere salari più alti, costruire un futuro diverso e migliore per tutte e tutti.”