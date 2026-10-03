Sinistra Italiana-Avs Siracusa: dopo doppio colpo a Sortino chiesta azione del Prefetto

Politica · SIRACUSA SICUREZZA

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“Il doppio colpo di stanotte a due postazioni Bancomat a Sortino, dopo un

primo colpo al Bancomat di piazza Quattro Canti di qualche mese fa, e dopo

innumerevoli casi simili accaduti nel corso di questi mesi in altri comuni,

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dimostra che nella nostra provincia c’è un problema di sicurezza sempre più

preoccupante e diffuso.” Così in una nota la federazione di Siracusa di Sinistra Italiana-Avs.

“Le dinamiche di come si sono svolti i colpi dimostrano che dietro le

operazioni criminali c’è un’organizzazione che non teme nulla. – continua la nota – Sono stati eseguiti dei veri e propri blitz con l’uso di esplosivi, vedi il caso Melilli, o mezzi pesanti, vedi il caso Sortino, che hanno messo seriamente a rischio l’incolumità della popolazione residente, oltre a danneggiare le strutture bancarie compite.”

“Oggi Sortino si è svegliata con la consapevolezza di poter essere colpita

ancora, nuovamente, nel cuore della città. E che le azioni adottate dalle

forze dell’ordine per tentare di arginare il fenomeno della banda dei

bancomat purtroppo non hanno sortito l’effetto sperato.





“È del tutto evidente quindi che c’è un problema di sicurezza che può essere

risolto solo con l’arrivo di risorse e strumenti straordinari. – conclude la nota – A Sua Eccellenza il Prefetto rivolgiamo l’appello di farsi interprete della

forte preoccupazione che attraversa la popolazione, di sostenere le forze

dell’ordine e mettere in campo le azioni istituzionali necessarie per

fornirle degli strumenti idonei a contrastare fatti criminali come questi.

Confidiamo nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine per

individuare e punire i responsabili.”