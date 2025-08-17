Sinistra Italiana Siracusa: “La crisi industriale è sistemica, martedì saremo davanti all’IAS”

Sinistra Italiana Siracusa torna a puntare i riflettori sulla crisi che da anni investe l’area industriale siracusana. Martedì 19 agosto il partito sarà davanti allo stabilimento Ias per un volantinaggio che vuole tenere alta l’attenzione su una vertenza definita “bomba economica, ambientale e occupazionale pronta a scoppiare”.

“La crisi della zona industriale non è un insieme di episodi isolati, ma una crisi di sistema – afferma Sinistra Italiana –. Aver affrontato separatamente i casi di Sasol, Eni Versalis, GoiEnergy, IAS e dell’indotto è stato un grave errore. Le responsabilità principali sono della politica locale e dei governi regionale e nazionale, che hanno lasciato irrisolti problemi strutturali”.





Il partito ricorda la visita dello scorso 28 marzo del segretario nazionale Nicola Fratoianni a Siracusa, in occasione dello sciopero dei metalmeccanici e dell’iniziativa “Dalla crisi industriale alla Lotta per il lavoro”, sottolineando come in questi mesi “appelli e promesse siano rimasti sulla carta”.

Sinistra Italiana condivide le preoccupazioni espresse dai sindacati: “Siamo a un bivio, rischiamo il collasso economico, ambientale e occupazionale. Occorre una svolta radicale, nel solco della transizione energetica, che punti alla bonifica dei siti inquinati e alla riconversione industriale, salvaguardando al tempo stesso l’occupazione”.

Il partito rivendica inoltre le iniziative già intraprese nelle ultime settimane: la partecipazione al presidio alla portineria Sasol contro i “licenziamenti mascherati da CIG” e la distribuzione davanti agli stabilimenti Eni Versalis delle interrogazioni parlamentari di Alleanza Verdi Sinistra, “ancora senza risposta dal governo Meloni e dal ministro Urso”.

“Non arretreremo di un passo sulla vertenza Versalis – ribadisce Sinistra Italiana – e siamo pronti a mobilitarci nuovamente sulla vertenza Sasol se i lavoratori dovessero essere abbandonati”.

Infine, l’appello alla mobilitazione: “Martedì saremo davanti allo IAS. La crisi non va in ferie: restiamo sul campo a difendere il territorio e i lavoratori siracusani. Invitiamo forze sindacali, cittadini, forze politiche e tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’area industriale a unirsi alla protesta”.