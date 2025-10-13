Sira… ciak, via in Ortigia alle riprese di “Missing the boat”

Oggi e domani, 13 e 14 ottobre 2025, Ortigia diventa set cinematografico per le riprese del film “Missing the Boat”, a cura della casa di produzione TelePlessFilm Service. Le telecamere si accenderanno tra le vie più suggestive dell’isola, trasformando il cuore di Siracusa in un vero e proprio set a cielo aperto.

Per consentire le riprese, il settore Mobilità e Trasporti del Comune ha emanato un’ordinanza che regola la sosta e la circolazione dei veicoli. Nel dettaglio, dalle 6 di oggi fino alle 20 di martedì: in riva Nazario Sauro saranno riservati sei stalli blu; sul lungomare Vittorini, lato destro del senso di marcia, e in passeggio Aretusa (nei pressi del civico 10) saranno riservati quattro posti auto; divieto di sosta con rimozione obbligatoria in riva della Darsena (entrambi i lati), sul lato sinistro del senso di marcia di largo Bastione Santa Croce e in via dei Tolomei, nella zona di largo Madre Adele Scibilia.

I mezzi della produzione potranno invece transitare sul ponte Umbertino, in piazza Pancali, via Trieste, riva Nazario Sauro e via dei Mergulensi, con possibilità di sosta tra il civico 43 e ronco del Pozzo.

Ortigia si prepara così ad accogliere ancora una volta il mondo del cinema, confermandosi uno dei luoghi più amati dai registi per le sue atmosfere uniche e il fascino senza tempo.