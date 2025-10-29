AMP Plemmirio e Spoke 8: ricerca e sostenibilità tra mare e terra

Siracusa, “1 day, 1 euro”: da domani agevolazioni per spostarsi in bus

Si potrà viaggiare su tutti i bus del trasporto urbano al prezzo di 1 euro per l’intera giornata

Un autobus della Sais

Per favorire gli spostamenti in città senza utilizzare il mezzo privato, in coincidenza con la Festività dei defunti, il Comune di Siracusa e Sais Autolinee hanno lanciato la promozione “1 day, 1 euro”.

A partire da domani (30 ottobre) e fino a domenica 2 novembre, si potrà viaggiare su tutti i bus del trasporto urbano al prezzo di 1 euro per l’intera giornata.

Lo sconto si applica solo ai biglietti acquistati on line. Sarà valido anche per le linee temporanee attivate per raggiungere: da venerdì, la Fiera dei Morti (ai Villini del Foro siracusano) partendo dal parcheggio Elorina; il cimitero nelle giornate dell’1 e del 2 novembre.


