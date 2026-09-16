Siracusa, 100 grammi di hashish nascosti nella moto: 18enne denunciato

Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato in stato di libertà un 18enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato con 100 grammi di hashish occultato nel vano porta oggetti del motociclo. Ulteriori 40 grammi della stessa sostanza sono stati successivamente rinvenuti nel corso di perquisizione domiciliare.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.