Siracusa, 13 gradi in aula. La dirigente: “parametri non adeguati, già chiesto intervento per domani”

In merito alle temperature registrate in alcune aule della succursale del Liceo Corbino di Siracusa, la dirigente scolastica, Valentina Grande, intende fornire alcuni chiarimenti.

“Siamo pienamente consapevoli – dichiara la dirigente – che la temperatura rilevata nelle classi della sede succursale, pari a circa 13 gradi, non risponde ai parametri previsti dalla normativa vigente, la quale stabilisce che al di sotto dei 18 gradi non possano essere garantite condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività didattiche. Tale norma tutela, da un lato, il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti e, dall’altro, le condizioni di lavoro necessarie per poter fare lezione in modo efficace e sicuro”.

La dirigente scolastica, da alcuni mesi in contatto con il settore edilizia scolastica del Libero consorzio, ha già giovedì scorso, all’avviso delle prime basse temperature avviato interlocuzioni con gli organi di competenza e sta seguendo con attenzione la gestione della situazione: “È già previsto per la giornata di domani, martedì 13 gennaio, l’intervento di un tecnico incaricato dal Libero consorzio, che effettuerà un sopralluogo sulla caldaia della succursale per attivare il riscaldamento, e su quella della sede centrale per verificarne il corretto funzionamento”

La scuola assicura che ogni azione sarà intrapresa affinché possa essere garantito il diritto allo studio, ma al contempo che le attività didattiche possano svolgersi nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, con l’obiettivo primario di tutelare la comunità scolastica e ripristinare quanto prima una situazione conforme agli standard richiesti.