Siracusa, 1,3 milioni per rifare strade e riqualificare piazze: ecco dove si interverrà

Attualità · Fondi Aerca

Un investimento da 1 milione e 300 mila euro per riqualificare strade, piazze e spazi pubblici di Siracusa, con interventi che interesseranno anche le frazioni di Cassibile e Belvedere. La Giunta comunale, prima delle dimissioni, ha approvato il progetto esecutivo per il recupero di alcune aree degradate del territorio comunale, utilizzando una parte dei finanziamenti regionali destinati ai Comuni dell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale (Aerca).

Il programma comprende 14 ambiti di intervento, individuati dall’amministrazione sulla base delle condizioni delle pavimentazioni stradali, del deterioramento degli spazi pubblici e delle esigenze di sicurezza e accessibilità. L’obiettivo è intervenire sulle infrastrutture esistenti attraverso il rifacimento degli asfalti, la sistemazione dei marciapiedi, il ripristino della segnaletica e la manutenzione di piazze e arredi urbani.

Le risorse provengono dal fondo regionale destinato ai Comuni dell’AERCA, che comprende Augusta, Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino. Per il 2026 la Regione Siciliana ha previsto complessivamente 5 milioni di euro da ripartire tra le amministrazioni interessate, con l’obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione ambientale, rigenerazione urbana e promozione del territorio.

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Al Comune di Siracusa è stato assegnato un contributo complessivo di 1.356.593,18 euro. Di questa somma, l’amministrazione ha deciso di destinare 1,3 milioni di euro al progetto appena approvato. Il finanziamento prevede una prima quota di 416.666,67 euro, erogabile dopo la presentazione della documentazione progettuale richiesta, e una seconda quota di 939.926,51 euro, subordinata al completamento degli interventi e alla rendicontazione delle spese.

Una parte consistente del progetto riguarda il rifacimento delle pavimentazioni stradali, con interventi di scarificazione dell’asfalto esistente, risagomatura delle superfici, posa del nuovo tappeto bituminoso e sistemazione di chiusini e pozzetti. Tra le opere più estese figura via Gela, dove è prevista la fresatura di circa 8.910 metri quadrati di superficie stradale, seguita dalla posa del nuovo asfalto e dal ripristino della segnaletica. Interventi analoghi interesseranno traversa Capo Ognina, per una superficie di circa 7.800 metri quadrati, e via Monte Frasca, dove saranno riqualificati circa 7.460 metri quadrati.

Previsti lavori anche lungo un tratto di viale Tica, con circa 7.000 metri quadrati di pavimentazione da rifare. In questo caso, la programmazione del cantiere dovrà tenere conto dei flussi di traffico e delle interferenze con la circolazione. Il progetto comprende inoltre via del Pellicano, con circa 4.300 metri quadrati di superficie interessata, via Teti, con 3.465 metri quadrati, e un tratto di via Costa del Sole, per circa 3.200 metri quadrati. Nell’elenco figurano anche via Adalfonso Heredia, dove si interverrà su circa 2.080 metri quadrati, e via Campisi, con 1.200 metri quadrati di pavimentazione da riqualificare.

Completano il programma gli interventi in via Juvara e via San Domenico Savio. Nel primo caso sono previste anche opere di sistemazione altimetrica localizzata, mentre nel secondo si procederà al rifacimento della pavimentazione esistente e al ripristino della segnaletica.

Non soltanto strade. Una parte del finanziamento sarà destinata al recupero di piazze e spazi pubblici. A largo Ettore Di Giovanni è prevista la riqualificazione di circa 1.567 metri quadrati di pavimentazione bituminosa, insieme alla sistemazione dei marciapiedi, alla manutenzione dei muretti delle aree verdi e al recupero delle panchine e degli elementi metallici.

A Cassibile, invece, l’intervento riguarderà piazza della Concordia, dove saranno effettuati lavori di riqualificazione delle pavimentazioni, con la posa di superfici antiscivolo, finiture in pietra naturale e nuove sedute. Il progetto prevede anche interventi sull’illuminazione della piazza, attraverso la realizzazione di cavidotti, pozzetti, collegamenti elettrici e l’installazione di apparecchi illuminanti. A Belvedere, infine, i lavori interesseranno piazza Fratelli Bandiera, con la sistemazione delle pavimentazioni deteriorate, il recupero dei muretti, la manutenzione delle recinzioni e la verniciatura delle sedute.

Il quadro economico approvato dalla Giunta prevede una spesa complessiva di 1.300.000 euro. Di questi, 999.999,31 euro costituiscono l’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, mentre 300.000,69 euro rappresentano le somme a disposizione dell’amministrazione.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione comunale può procedere alla trasmissione della documentazione alla Regione Siciliana per richiedere l’erogazione della prima quota del finanziamento. La deliberazione autorizza inoltre gli uffici competenti ad avviare i successivi adempimenti, comprese le procedure di affidamento dei lavori. L’approvazione del progetto non coincide quindi con l’apertura dei cantieri. Per l’avvio degli interventi sarà necessario completare i passaggi amministrativi e individuare l’impresa esecutrice.