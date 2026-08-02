Siracusa, 138 mila euro per il servizio di rimozione dei veicoli

Attualità · Polizia Municipale

Il Comune di Siracusa avvia una nuova procedura di gara per affidare il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, oltre alla rimozione forzata e al blocco dei mezzi nelle aree urbane secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

L’amministrazione ha scelto di ricorrere a una procedura aperta, della durata di due anni, dopo che la precedente concessione è scaduta nel marzo scorso e il successivo tentativo di affidamento mediante procedura negoziata si è concluso senza offerte. Per garantire la continuità del servizio, era stato quindi disposto un affidamento diretto temporaneo.

La nuova gara riguarda il servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi, oltre agli interventi di rimozione forzata e blocco dei mezzi disposti dalla Polizia municipale. Contestualmente sono stati approvati l’avviso pubblico, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e l’istanza di partecipazione.

Dal punto di vista economico, il valore complessivo della concessione è stato stimato in 137.904 euro, importo che rappresenta il fatturato atteso del futuro concessionario e che non costituisce una spesa diretta per il Comune. L’ente sostiene invece un costo complessivo di 23.245,40 euro per il biennio 2026-2028, destinato agli interventi di rimozione richiesti direttamente dal Comando di Polizia municipale e alla custodia dei veicoli non ritirati. La spesa sarà ripartita in 4.842,79 euro nel 2026, 11.622,70 euro nel 2027 e 6.779,91 euro nel 2028.

La determina dispone inoltre l’annullamento del precedente impegno di spesa relativo alla gara andata deserta e il riutilizzo delle stesse risorse per finanziare la nuova procedura, senza ulteriori oneri per il bilancio comunale. È previsto anche che il futuro affidamento generi un’entrata per il Comune attraverso il canone di concessione che sarà offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.