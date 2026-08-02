Attualità Polizia Municipale

Siracusa, 138 mila euro per il servizio di rimozione dei veicoli

di Giulio Perotti ·
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zona rimozione di un'auto

Il Comune di Siracusa avvia una nuova procedura di gara per affidare il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, oltre alla rimozione forzata e al blocco dei mezzi nelle aree urbane secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

L’amministrazione ha scelto di ricorrere a una procedura aperta, della durata di due anni, dopo che la precedente concessione è scaduta nel marzo scorso e il successivo tentativo di affidamento mediante procedura negoziata si è concluso senza offerte. Per garantire la continuità del servizio, era stato quindi disposto un affidamento diretto temporaneo.

La nuova gara riguarda il servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi, oltre agli interventi di rimozione forzata e blocco dei mezzi disposti dalla Polizia municipale. Contestualmente sono stati approvati l’avviso pubblico, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e l’istanza di partecipazione.

Dal punto di vista economico, il valore complessivo della concessione è stato stimato in 137.904 euro, importo che rappresenta il fatturato atteso del futuro concessionario e che non costituisce una spesa diretta per il Comune. L’ente sostiene invece un costo complessivo di 23.245,40 euro per il biennio 2026-2028, destinato agli interventi di rimozione richiesti direttamente dal Comando di Polizia municipale e alla custodia dei veicoli non ritirati. La spesa sarà ripartita in 4.842,79 euro nel 2026, 11.622,70 euro nel 2027 e 6.779,91 euro nel 2028.

La determina dispone inoltre l’annullamento del precedente impegno di spesa relativo alla gara andata deserta e il riutilizzo delle stesse risorse per finanziare la nuova procedura, senza ulteriori oneri per il bilancio comunale. È previsto anche che il futuro affidamento generi un’entrata per il Comune attraverso il canone di concessione che sarà offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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