Siracusa, 14 firme per sfiduciare Italia: ne servono 20

Politica · CONSIGLIO comunale

La mozione di sfiducia contro il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, è realtà. A sottoscriverla sono 14 consiglieri comunali, appartenenti a Forza Italia, Partito Democratico, Fratelli d’Italia e parte del gruppo misto. Un’iniziativa che arriva dopo la seduta del Consiglio comunale dedicata all’inchiesta Nexus e che apre formalmente una nuova fase della crisi politica a Palazzo Vermexio.

Ma il dato politico più significativo, almeno per il momento, è quello numerico: le 14 firme non sono sufficienti per far cadere il primo cittadino. Per approvare la mozione serviranno almeno 20 voti favorevoli sui 32 consiglieri assegnati. All’appello ne mancano dunque sei e l’opposizione lo sa bene.

Il documento è stato sottoscritto da Alessandra Barbone, Cosimo Burti, Damiano De Simone, Marco Greco, Salvatore La Runa e Leandro Marino per Forza Italia; Paolo Cavallaro e Paolo Romano per Fratelli d’Italia; Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla per il Partito Democratico. A questi si aggiungono Andrea Buccheri, Daniela Rabbito e Simone Ricupero, tutti appartenenti al gruppo misto.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Una convergenza tra forze politiche differenti che, pur partendo da posizioni e percorsi diversi, hanno individuato nella sfiducia lo strumento per chiedere la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa di Italia.

Il punto di partenza è l’inchiesta Nexus, che ha riportato al centro del dibattito politico cittadino il funzionamento della macchina amministrativa e i controlli sugli affidamenti pubblici.

Nella mozione, i firmatari contestano al sindaco una presunta insufficiente vigilanza sull’attività degli uffici comunali e ritengono inadeguate le risposte fornite durante il confronto in Consiglio. Le critiche riguardano anche la gestione degli appalti relativi all’ostello per migranti di Cassibile e le misure di prevenzione della corruzione adottate dall’amministrazione.

Si tratta di contestazioni sul piano politico e amministrativo, distinte dalle responsabilità penali eventualmente oggetto dell’inchiesta, che dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

Il documento, tuttavia, non si limita alla vicenda giudiziaria. Le opposizioni formulano un giudizio negativo più ampio sull’azione amministrativa, richiamando questioni come il Piano urbanistico generale, la gestione dei rifiuti, la mobilità, le condizioni delle periferie, i tributi locali e la manutenzione degli spazi pubblici.

La vera notizia però non è la mozione, che ad oggi otterrebbe il voto contrario dell’aula, ma le tre firme del gruppo misto rappresentano uno degli elementi politicamente più interessanti.

Daniela Rabbito proviene dal gruppo Insieme, mentre Simone Ricupero ha attraversato differenti esperienze politiche, eletto con Fratelli d’Italia e passato con Grande Sicilia con relativa espressione in Giunta con la presenza dell’assessore Salvo Cavarra. Ha sempre votato con la maggioranza fino all’ultima seduta sulla mozione di censura, quando invece ha espresso il proprio disappunto passando di fatto all’opposizione.

Diverso il percorso di Andrea Buccheri, che ha lasciato soltanto di recente il gruppo Francesco Italia Sindaco, prendendo apertamente le distanze dalla maggioranza. Il consigliere aveva motivato la propria decisione criticando l’evoluzione politica dell’amministrazione e il suo progressivo avvicinamento ad alcune componenti del centrodestra cittadino. La firma sulla mozione rappresenta quindi un ulteriore passaggio nella rottura con il progetto politico che aveva precedentemente sostenuto.

Il problema delle opposizioni, adesso, è trovare altri sei voti. Il raggiungimento della soglia non appare scontato. La mozione ha raccolto l’adesione di tre gruppi politici e di altrettanti consiglieri del misto, ma per arrivare ai 20 voti necessari occorrerà ampliare ulteriormente il fronte della sfiducia.

Uno dei nodi principali riguarda Grande Sicilia. Il gruppo, che negli equilibri consiliari ha sostenuto l’amministrazione Italia, ha un ruolo determinante nella tenuta della maggioranza.

Se Grande Sicilia dovesse confermare il proprio sostegno al primo cittadino, il percorso delle opposizioni diventerebbe più complicato. Per raggiungere la soglia richiesta sarebbe infatti necessario ottenere adesioni da altri consiglieri che, fino a questo momento, non hanno sottoscritto la mozione.

Resta inoltre da valutare la posizione delle altre componenti consiliari, comprese quelle che hanno scelto di non aderire all’iniziativa pur mantenendo, in alcuni casi, un atteggiamento critico nei confronti dell’amministrazione (Insieme, in Scimonelli e Vaccaro).

La partita, insomma, è aperta, ma i numeri al momento non ci sono. E molto dipenderà dalle scelte dei consiglieri che non hanno ancora preso posizione, a cominciare da quelli delle forze politiche che continuano a sostenere l’amministrazione.

Con 14 firme già raccolte e una soglia di 20 voti da raggiungere, saranno gli eventuali malumori nella predisposizione della nuova giunta a chiarire se la mozione di sfiducia potrà trasformarsi in una maggioranza capace di interrompere anticipatamente il mandato di Francesco Italia o se resterà un atto di opposizione politica.