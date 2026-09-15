Siracusa, 140 mila euro per strade e una nuova rotatoria: approvato il progetto del Comune

Attualità · Viabilità

Un investimento complessivo di 140 mila euro per interventi sulla viabilità cittadina e per la realizzazione di una nuova rotatoria in via Lido Sacramento. È quanto prevede la determina dirigenziale del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa, approvata il 10 settembre, che recepisce gli emendamenti approvati dal Consiglio comunale e dà il via libera al progetto predisposto dagli uffici.

L’intervento comprende lavori di manutenzione straordinaria su diverse arterie del territorio comunale e la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Lido Sacramento e la strada provinciale 104, in direzione Torre Milocca.

L’amministrazione spiega che le opere sono state inserite nella programmazione dopo gli emendamenti approvati in aula, con l’obiettivo di adeguare il piano alle nuove esigenze emerse.

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Il progetto nasce dalla necessità di intervenire su una rete viaria interessata da degrado del manto bituminoso e usura della segnaletica. Gli interventi prevedono il ripristino delle pavimentazioni, l’eventuale adeguamento delle opere accessorie e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, con l’obiettivo indicato dal Comune di migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e la fruibilità degli spazi urbani.

La parte più consistente delle risorse riguarda cinque distinti interventi. Trentamila euro sono destinati alla realizzazione della nuova rotatoria di via Lido Sacramento; altri 30 mila euro finanzieranno la manutenzione straordinaria di via Ferla.

Sempre 30 mila euro sono previsti per gli interventi su via Monte Cammarata e via Monte Sparagio. Altri 20 mila euro sono destinati alla realizzazione della strada di collegamento tra la traversa Muragliamele e via per Floridia, mentre gli ultimi 30 mila euro riguardano le strade private ad uso pubblico nelle zone balneari.

Nel dettaglio, il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 140 mila euro. I lavori hanno un importo a base d’asta di 106.737,73 euro, al quale si aggiungono 2.188 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il progetto redatto dagli uffici comunali comprende relazione tecnica, computo metrico, elenco e analisi dei prezzi, cronoprogramma, capitolato speciale d’appalto e quadro tecnico economico.

Con l’approvazione del progetto, il Comune può passare alla fase successiva. La determina autorizza infatti l’avvio della procedura per l’affidamento diretto dei lavori. La procedura sarà effettuata attraverso la piattaforma digitale nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il progetto rappresenta quindi il passaggio amministrativo che traduce in opere concrete una parte degli emendamenti inseriti nella programmazione comunale, con interventi distribuiti tra viabilità urbana, collegamenti periferici, zone balneari e sicurezza di alcuni nodi stradali.