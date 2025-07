Siracusa, 18enne travolto da un’auto pirata in via Elorina: caccia al responsabile

Un 18enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 26 luglio, lungo via Elorina, nei pressi dell’intersezione con viale Ermocrate.

Secondo quanto raccontato dai familiari, il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione Isola a bordo del proprio motociclo quando, poco prima della mezzanotte, è stato urtato da un’auto di colore scuro che viaggiava presumibilmente contromano e senza segnalare la svolta.





L’impatto, avvenuto all’altezza della gamba sinistra, ha fatto perdere il controllo del mezzo e il giovane è finito rovinosamente contro il guardrail.

Trasportato in ambulanza all’ospedale Umberto I di Siracusa, il ragazzo ha riportato alcuni tagli profondi ed è stato dimesso con la diagnosi del distacco dell’apice della spina tibiale e una prognosi di 30 giorni. Soccorso da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

A destare scalpore è stata soprattutto la fuga dell’automobilista, che non si è fermato per prestare soccorso. La famiglia del ragazzo ha sporto denuncia e ora la Polizia di Stato sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e risalire all’identità del conducente. “Aiutateci a trovare chi ha causato l’incidente”, è l’appello lanciato dalla sorella del giovane, che invita chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti e collaborare.