Siracusa 1943: alla Pirrera Sant’Antonio un evento esperenziale contro tutte le guerre

La Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco di Melilli torna protagonista con un nuovo appuntamento dedicato alla memoria e alla

riflessione storica: “Siracusa 1943 alla Pirrera: lo sbarco in Sicilia e la storia di Max Corvo” , in programma domenica 23

novembre.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa viene riproposta in una forma rinnovata, più immersiva e interattiva, con

l’obiettivo di trasformare il racconto della guerra in un’occasione di consapevolezza e cultura di pace.

L’esperienza, disponibile in due fasce orarie (15:30 – 17:45 e 17:45 – 20:00), condurrà i partecipanti all’interno della Pirrera, tra cunicoli e volte scolpite a mano, in un percorso che intreccia narrazione storica, teatro e rievocazione.

Attraverso un linguaggio esperienziale e coinvolgente, il pubblico sarà guidato alla scoperta delle operazioni legate allo

Sbarco in Sicilia del 1943, delle strutture difensive del territorio di Melilli e del ruolo centrale svolto da Max Corvo, ufficiale italo-americano dell’OSS originario di queste zone, figura ancora poco conosciuta ma determinante nella pianificazione delle strategie alleate.

Il racconto culminerà con un approfondimento sull’Armistizio di Cassibile e sulle sue conseguenze storiche, politiche e morali,

ancora oggi oggetto di dibattito e riflessione. Il progetto è ideato e curato da Daniele Valvo, facilitatore mindfulness e regista d’esperienze, con il contributo scenico e performativo dell’Associazione teatrale CIT (Cinema – Teatro-Intrattenimento), che arricchirà l’evento con allestimenti immersivi e interpretazioni dal vivo.

La rievocazione storica sarà affidata al Gruppo HUSKY 1943, che ricostruirà le atmosfere del tempo attraverso divise, documenti

e oggetti originali dell’epoca, restituendo autenticità e intensità al contesto narrativo.

L’evento è promosso dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, in collaborazione con la Cooperativa Klimax, e si inserisce

nel percorso di valorizzazione culturale e civile avviato dalla Fondazione, volto a rendere la Pirrera Sant’Antonio un luogo di

memoria attiva, capace di unire storia, arte e riflessione collettiva.

L’esperienza è aperta al pubblico e adatta anche alle famiglie, purché si abbia la possibilità di camminare su terreno lievemente sconnesso. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria.