Siracusa, 2 giorni di incontri con la libreria Mascali con Elena Varvello e Michele Ainis

Due appuntamenti in due giorni per gli amanti della lettura a Siracusa: la prossima settimana la libreria Mascali propone la presentazione di un romanzo e di un saggio.
Si comincia martedì 17 novembre alle 19 in libreria con Elena Varvello, scrittrice e docente alla Scuola Holden di Torino. L’autrice presenterà il suo ultimo romanzo, “La vita sempre” (Guanda), tra i finalisti del Premio Campiello. A conversare con lei sarà la giornalista del quotidiano La Sicilia Monica Cartia.
Si prosegue mercoledì 18 novembre alle 17.30 nell’Aula Magna del Syracuse International Institute. Qui il costituzionalista e scrittore Michele Ainis presenterà il suo ultimo saggio, “Fascismo bianco” (Garzanti). Con l’autore discuteranno:
Alessio Lo Giudice, ordinario di Filosofia del diritto e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina;
Alberto Andronico, ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Catania;
l’avvocato Umberto Di Giovanni, presidente onorario dell’Anpi Siracusa.
L’incontro con Ainis è organizzato dalla libreria Mascali con l’Anpi Siracusa e il Syracuse International Institute.