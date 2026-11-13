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Siracusa, 2 giorni di incontri con la libreria Mascali con Elena Varvello e Michele Ainis

di Oriana Gionfriddo ·
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Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Due appuntamenti in due giorni per gli amanti della lettura a Siracusa: la prossima settimana la libreria Mascali propone la presentazione di un romanzo e di un saggio.

Si comincia martedì 17 novembre alle 19 in libreria con Elena Varvello, scrittrice e docente alla Scuola Holden di Torino. L’autrice presenterà il suo ultimo romanzo, “La vita sempre” (Guanda), tra i finalisti del Premio Campiello. A conversare con lei sarà la giornalista del quotidiano La Sicilia Monica Cartia.

Si prosegue mercoledì 18 novembre alle 17.30 nell’Aula Magna del Syracuse International Institute. Qui il costituzionalista e scrittore Michele Ainis presenterà il suo ultimo saggio, “Fascismo bianco” (Garzanti). Con l’autore discuteranno:

Alessio Lo Giudice, ordinario di Filosofia del diritto e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina;

Alberto Andronico, ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Catania;

l’avvocato Umberto Di Giovanni, presidente onorario dell’Anpi Siracusa.

L’incontro con Ainis è organizzato dalla libreria Mascali con l’Anpi Siracusa e il Syracuse International Institute.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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