“Siracusa 2026”, 52 collezioni all’Urban Center: oro grande a collezione su Fausto Coppi

Attualità · 6 e 7 novembre

All’Urban Center di Siracusa si è svolta, nei giorni 6 e 7 novembre 2026, l’Esposizione Filatelica Nazionale e di Qualificazione “Siracusa 2026”, indetta dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI) in collaborazione con l’Unione Siciliana Collezionisti e il Lions Club Filatelico Italiano e con il coinvolgimento del Lions Club Siracusa Aretusa.

L’esposizione ha visto la partecipazione di 52 collezioni, presentate da 39 espositori provenienti da Veneto, Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia, confermando il carattere nazionale della manifestazione.

Le grafiche ufficiali dell’evento hanno valorizzato due simboli universalmente riconosciuti della città di Siracusa: la Venere Anadiomene, custodita presso il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, e il Teatro Greco.

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La giuria era composta dal presidente Andrea Mori e dai giurati Marco Occhipinti, che ha svolto anche il ruolo di Commissario FSFI, e Aniello Veneri. Per specifici argomenti specialistici hanno collaborato da remoto Rosario D’Agata, Giorgio Khouzam e Annibale Rega.

Alla presenza del Vice Sindaco della Città di Siracusa, Dott. Edgardo Bandiera, si è svolta la cerimonia di premiazione.

Per la sezione Esposizione Nazionale, il massimo riconoscimento è stato un Oro Grande con 92 punti, assegnato a Pasquale Polo per la collezione “Fausto Coppi – il Campionissimo”. Sono stati inoltre attribuiti 13 Ori, tre dei quali accompagnati dal Premio Speciale, assegnato a:

• Leonardo Pipitone, per “I bolli e gli annullamenti postali di Siracusa sino alla fine del XIX secolo” (88 punti);

• Sebastiano Gulino, per “Gli annullamenti sardo-italiani della provincia di Siracusa” (87 punti);

• Francesco Scalia, per “Amgot della Sicilia, il servizio di raccomandazione” (85 punti).

Nella sezione Esposizione di Qualificazione, l’unico Oro, con 87 punti, è stato conferito a Enrico Flaminio per la collezione “Indicazioni postali manoscritte”, che ha ottenuto anche il riconoscimento di Migliore Collezione dell’Esposizione di Qualificazione.

Prima della cerimonia di premiazione, in assenza del Presidente della FSFI Bruno Crevato-Selvaggi, il Commissario della FSFI ha consegnato al Presidente dell’Unione Siciliana Collezionisti, Leonardo Pipitone, il “Certificato di Apprezzamento 2025” conferito dalla Federation of European Philatelic Associations (FEPA) all’associazione siracusana quale riconoscimento per le eccezionali attività svolte nella promozione e nella diffusione della filatelia.

La manifestazione ha confermato l’elevato livello qualitativo della filatelia italiana e il ruolo di Siracusa quale prestigiosa sede di incontro e confronto per collezionisti e studiosi provenienti da tutta la penisola.