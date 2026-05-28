Siracusa 2033, confronto con le organizzazioni di categoria per costruire insieme la visione culturale della città

La Fondazione Siracusa 2033, rappresentata dal Presidente Giovanni Cafeo, è stata accolta nella sede di Confcooperative Siracusa dai Vicepresidenti Michele Gianni e Mauro Martinez, insieme a Emanuele Lo Presti, responsabile area, in occasione di un importante incontro dedicato al confronto con le organizzazioni di categoria del territorio.

Hanno preso parte anche Confindustria Siracusa con il Presidente Gian Piero Reale, CNA Siracusa con Gianpaolo Micieli, Casartigiani con Lucia Romeo, Confesercenti Siracusa con il Presidente Giuseppe Vasques, Confcommercio Siracusa con il Vicepresidente Paolo Blanco e il direttore Generale Virginia Zaccaria.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di dialogo, ascolto e condivisione, finalizzato alla costruzione di una visione comune per il futuro culturale della città e all’adesione ai valori e al percorso promosso dalla Fondazione Siracusa 2033.

La scelta della sede di Confcooperative Siracusa ha assunto inoltre un forte valore simbolico e umano, nel ricordo di Alessandro Schembari, già Presidente di Confcooperative Siracusa, cooperatore appassionato e figura profondamente legata alla crescita sociale e culturale del territorio.

Nel corso del confronto è emersa la volontà condivisa di aderire alla Fondazione e di rafforzare la collaborazione tra il mondo produttivo, associativo e culturale della provincia, nella consapevolezza che il percorso verso Siracusa Capitale Europea della Cultura 2033 rappresenti un’opportunità collettiva di sviluppo, partecipazione e valorizzazione dell’identità territoriale.

La Fondazione Siracusa 2033 prosegue così il proprio percorso di ascolto e coinvolgimento delle realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire una candidatura inclusiva, partecipata e capace di generare una visione concreta e lungo termine per il futuro della città.