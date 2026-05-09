Siracusa 2033, presentato il sito della Fondazione e al via le prime manifestazioni di interesse

Siracusa muove un nuovo passo nel percorso verso la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033. Al salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio sono stati presentati il nuovo sito internet ufficiale della Fondazione Siracusa 2033 e le prime manifestazioni di interesse rivolte al territorio.

Il portale nasce non solo come spazio informativo, ma come piattaforma di partecipazione e coinvolgimento della comunità, pensata per accompagnare la costruzione del progetto culturale e istituzionale della città.

Contestualmente, la Fondazione ha avviato tre manifestazioni di interesse per individuare componenti del Comitato scientifico, soci sostenitori e soci partecipanti. Un primo passaggio operativo per allargare la rete del progetto e coinvolgere associazioni, istituzioni, realtà culturali, sociali ed economiche.

A illustrare il percorso sono stati il sindaco Francesco Italia, il presidente della Fondazione Giovanni Cafeo e la portavoce della candidatura Laura Milani.

“Presentiamo il sito internet e le manifestazioni di interesse rivolte ad associazioni e istituzioni che possano sostenere questo percorso – ha detto Italia –. La candidatura deve diventare uno strumento per costruire una visione di futuro, mettendo al centro nuove generazioni e nuove energie”.

Cafeo ha sottolineato il valore della partecipazione in questa prima fase: “siamo all’inizio di un percorso che deve ampliarsi attraverso le adesioni alle manifestazioni di interesse, anche per la composizione del Comitato scientifico. Vogliamo dare valore agli strumenti di partecipazione e ascolto, perché chi partecipa deve sentirsi parte reale del processo”.

Per Laura Milani, la candidatura dovrà fondarsi su una visione culturale ampia e mediterranea: “cultura, dialogo e pace sono i principi da cui partire. Siracusa è porta del Mediterraneo e deve costruire la propria candidatura guardando a questi valori e alla propria capacità di immaginare il futuro”.

La Fondazione punta così a strutturare il cammino verso il 2033 come un processo condiviso, capace di trasformare la candidatura in un progetto di sviluppo culturale, sociale e territoriale di respiro europeo.