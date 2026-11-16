Siracusa, 224 negozi chiusi in 10 anni. Confcommercio: “chiamata per riaprire i negozi”

Attualità · giornata chiavi

In occasione della giornata di mobilitazione nazionale “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”, Confcommercio Siracusa scende in campo per promuovere una nuova visione di sviluppo urbano. L’iniziativa, che vede la partecipazione corale di tutte le sedi territoriali, non rappresenta un momento di protesta, ma un invito costruttivo rivolto all’Amministrazione comunale: superare la fase della mera analisi per inaugurare, insieme, una stagione di riaperture e rigenerazione.

Confcommercio Siracusa, consapevole dell’impatto profondo che la desertificazione commerciale ha sul tessuto sociale della città, propone formalmente al Comune di Siracusa la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa per la rigenerazione urbana. Le chiavi dei negozi che hanno abbassato le saracinesche – simbolo centrale della mobilitazione – a Siracusa sono 224 nella sola categoria del dettaglio, registrate nell’ultimo decennio; l’iniziativa non è un atto di accusa, bensì un richiamo tangibile alla necessità di un confronto strutturato che tiene conto delle attuali difficoltà sistemiche ed economiche.

“La nostra non è una denuncia, ma una chiamata all’azione”, dichiara Francesco Diana, Presidente di Confcommercio Siracusa. “Vogliamo trasformare il simbolo della chiusura nell’opportunità di riaprire le porte. Le imprese di prossimità non sono solo attività economiche, ma rappresentano un’infrastruttura civica indispensabile per la sicurezza, la coesione e la vivibilità dei nostri quartieri. La città è un bene comune e la sua vitalità richiede una governance condivisa tra pubblico e privato.”

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La proposta che la delegazione di imprenditori di Confcommercio Siracusa si articola attraverso il Piano d’Azione Territoriale (PAT), uno strumento operativo già sperimentato dal Progetto Cities che la confederazione mette a disposizione del territorio. Gli obiettivi che l’Associazione propone di definire con il Comune si snodano lungo cinque direttrici strategiche: conoscenza e programmazione attraverso un “Data LAB” condiviso per pianificare gli interventi sulla base di dati certi su flussi pedonali e dinamiche immobiliari; la gestione dinamica degli spazi con l’introduzione della figura del “manager degli sfitti” per favorire il recupero dei locali vuoti tramite incentivi, canoni progressivi e supporto alle nuove aperture; la valorizzazione dello spazio pubblico riqualificando strade e piazze come luoghi di incontro e non solo di passaggio; politiche attive per tutelare le botteghe storiche e promuovere un commercio che rifletta l’identità della comunità ed, infine, una logistica urbana innovativa, argomento che anche in passato ha visto la collaborazione dell’associazione con il Comune.

L’obiettivo di Confcommercio è dare continuità a questo percorso, istituendo un tavolo di lavoro permanente che traduca in atti amministrativi e scelte programmatiche (come il Documento Unico di Programmazione) la volontà di non rassegnarsi alla desertificazione, ma di costruire una Siracusa più viva, sicura e attrattiva.





“Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze e la nostra rete di imprese per lavorare insieme al Sindaco e alla Giunta”, conclude Diana. “Con la giornata delle chiavi non chiediamo solo attenzione sul problema, chiediamo di avviare un cantiere di innovazione urbana dove le imprese, insieme all’istituzione, diventano attori protagonisti del domani della nostra città.”