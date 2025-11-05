Siracusa, 240mila euro per le luminarie artistiche natalizie

Il Comune di Siracusa ha avviato ufficialmente la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio, allestimento, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie artistiche e delle installazioni luminose che abbelliranno la città durante le festività tra il 2025 e il 2026.

L’iniziativa mira a valorizzare il decoro urbano, promuovere l’immagine turistica di Siracusa e sostenere le attività economiche locali in occasione delle principali ricorrenze del periodo: Immacolata, Santa Lucia, San Sebastiano e festività natalizie. L’allestimento delle luminarie deve necessariamente essere completato entro il 28 novembre per consentirne l’accensione dal 1° dicembre, in concomitanza con l’inizio del periodo delle festività.

L’importo complessivo stanziato per l’intervento ammonta a 241.530 euro, somma recepita nel bilancio comunale 2025/2027 e ripartita su due esercizi finanziari.

Considerato che il valore dell’appalto supera i 140 mila euro, Palazzo Vermexio ha optato per l’affidamento diretto mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 (il nuovo Codice dei Contratti Pubblici). La procedura si svolgerà interamente attraverso la piattaforma elettronica di e-procurement NET4MARKET.

Il percorso di aggiudicazione prevede due fasi: la prima riguarda la selezione preliminare degli operatori economici tramite indagini di mercato o elenchi comunali, con verifica delle esperienze professionali specifiche nel settore. In seguito, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, calcolato in percentuale sull’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è garantire che Siracusa, anche per il prossimo biennio, possa presentarsi ai cittadini e ai visitatori con un’immagine luminosa, accogliente e di forte richiamo turistico durante le festività invernali.