Siracusa, 25 aprile a bordo della Humanity 1: storie di umanità e soccorso nel Mediterraneo

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, l’organizzazione SOS Humanity apre le porte della nave di soccorso Humanity 1 per un evento dedicato alle storie di resistenza e umanità nel Mediterraneo.
L’iniziativa si terrà il 25 aprile 2026 a partire dalle 15:30, al porto di Siracusa, e offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dell’equipaggio impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale.
Il programma prevede un’introduzione sulla missione dell’organizzazione, un breve tour della nave, la lettura di testimonianze raccolte tra i sopravvissuti e un momento musicale con il concerto del gruppo Limarra. A chiudere, un momento conviviale a bordo.
Un’occasione per riflettere sui diritti e sui valori della libertà e della solidarietà, attraverso il racconto diretto di chi ogni giorno opera per salvare vite in mare.
Per partecipare è richiesta la prenotazione, con l’invio dei dati personali necessari per l’accesso a bordo, nel rispetto delle norme di sicurezza.
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