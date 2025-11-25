Siracusa, 25 novembre: il giardino dell’Academy diventa un percorso di memoria contro la violenza sulle donne

Ultime news

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, il giardino dell’Academy si trasforma in un percorso tematico aperto a tutta la comunità scolastica, dedicato alle vite di donne spezzate dalla violenza. L’installazione propone un itinerario simbolico di memoria e sensibilizzazione, in cui parole e immagini diventano strumenti di educazione e consapevolezza.

Nelle diverse tappe sono stati collocati pannelli descrittivi accompagnati da scarpe rosse, divenute simbolo universale delle vittime di femminicidio.

Accanto all’installazione sono previsti momenti di confronto e formazione rivolti a studenti, docenti e personale scolastico, realizzati in collaborazione con il centro antiviolenza Ipazia, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere, comprendere e prevenire situazioni di disagio o violenza.

“Nella scuola nasce la possibilità di un mondo diverso – sottolinea la Direzione dell’Academy –. Crediamo che educare significhi insegnare ad ascoltare, a riconoscere l’altro e a scegliere la gentilezza come modello educativo. Serve educare ai sentimenti, alla gestione delle emozioni, al rispetto dell’indipendenza, al consenso. L’educazione è il luogo dove si costruisce il futuro, ed è qui che si può interrompere la violenza prima che inizi. Il rispetto è la misura dell’amore”

In Italia è possibile chiedere aiuto chiamando il numero 1522 o, nelle situazioni di emergenza, il 112. È inoltre disponibile l’app YouPol, che consente di inviare segnalazioni anche in forma riservata: anche un messaggio anonimo può essere il primo passo per fermare la violenza in tempo.


