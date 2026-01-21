Siracusa, 29 persone soccorse, 24 accolte: il pronto intervento sociale durante il ciclone Harry

Siracusa, dopo due giorni di allerta rossa per il ciclone “Harry”, prova a ripartire. E mentre l’attenzione pubblica è rimasta comprensibilmente concentrata su piogge, vento e criticità diffuse, in parallelo si è mosso un lavoro meno visibile ma decisivo: quello dei Servizi Sociali del Comune, attivati h24 sul fronte dell’emergenza.

Nelle ore più delicate, con l’ordinanza del sindaco Francesco Italia che ha disposto lo sgombero precauzionale con decorrenza immediata di diverse aree a rischio (tra cui Pantanelli, Traversa Cozzo Pantano, Fonte Ciane, Laganelli, Serramendola, Cozzo Pantano, Traversa Case Bianche e Mottava), il sistema di assistenza alla popolazione è entrato in funzione anche sul versante sociale, per evitare che situazioni di fragilità si trasformassero in pericolo concreto.

“Il Pronto Intervento Sociale ha garantito in queste ore una risposta immediata e operativa sul territorio – riferisce l’assessore alle Politiche sociali Marco Zappulla – In particolare, 15 persone sono state accolte in albergo a seguito delle evacuazioni disposte; altre 5 persone, in centro città, sono state ospitate sempre in albergo attraverso lo stesso canale di pronto intervento. Ulteriori 4 persone sono state invece accolte presso la Stazione di Posta di viale Ermocrate 70, struttura già attrezzata per l’accoglienza in emergenza. Infine, per 5 persone che hanno rifiutato il trasferimento in struttura, gli operatori hanno comunque assicurato assistenza con la consegna di alimenti e coperte”.

Nel complesso, gli interventi hanno raggiunto 29 persone, di cui 24 messe al riparo con soluzioni di accoglienza immediata. Un dato che restituisce la dimensione di un lavoro “sotto traccia”, fatto di contatti rapidi, verifiche sul campo e scelte operative in tempi strettissimi, con l’obiettivo di non lasciare nessuno senza tutela proprio nei momenti più critici. L’Amministrazione comunale mantiene attivo il monitoraggio e la presa in carico delle situazioni emerse durante l’emergenza, mentre la città torna gradualmente alla normalità.