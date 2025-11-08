Siracusa, 3 uomini arrestati per spaccio

Nel pomeriggio di giovedì agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, con l’ausilio del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica e del Reparto Cinofili della Questura di Catania, hanno arrestato tre uomini per spaccio, di 21, 24 e 37 anni.

In specie, gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Santi Amato e hanno sorpreso i tre all’atto di accogliere potenziali acquirenti. Sono state sequestrate in totale nr. 190 dosi di cocaina e crack già preconfezionate (per un totale di 53 gr) e nr. 10 dosi preconfezionate di hashish (per un totale di 10 gr), oltre a materiale per il confezionamento, nonché una pistola a gas, una balestra e una somma di 1025 Euro in banconote di vario taglio. Gli investigatori hanno provveduto a rimuovere i cancelli montati a protezione degli ingressi tramite l’ausilio del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Al termine degli atti gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Cavadonna in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che le posizioni degli indagati, per i quali vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio dei soggetti tratti in arresto.