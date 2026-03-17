Siracusa, “30 anni a difesa del giusto processo”: confronto pubblico sulla riforma della giustizia

Si terrà oggi alle 19, in via Columba 113 da Punto Zero a Siracusa, l’incontro dal titolo “30 anni a difesa del giusto processo – Uniti per il Sì”, un momento di confronto pubblico in vista del voto sulla riforma della giustizia.

L’evento, moderato dal giornalista di SiracusaNews Luca Signorelli, si aprirà con i saluti del presidente della Camera penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa, Giuseppe Lantieri, e vedrà poi gli interventi degli otto past president dell’associazione: Silvestre Costanzo, Giuseppe Cristiano, Dina D’Angelo, Bruno Leone, Francesco Favi, Glauco Reale, Pasquale Saraceno e Alvise Troja.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di offrire una lettura chiara dei contenuti della riforma, affrontando anche le principali criticità e polemiche emerse nelle ultime settimane, con particolare attenzione al confronto tra le posizioni del sì e del no.

Un’occasione di approfondimento aperta alla città, per comprendere meglio i cambiamenti proposti e il loro impatto sul sistema giudiziario e sui diritti dei cittadini.