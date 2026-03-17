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Alle 19

Siracusa, “30 anni a difesa del giusto processo”: confronto pubblico sulla riforma della giustizia

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di offrire una lettura chiara dei contenuti della riforma

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di offrire una lettura chiara dei contenuti della riforma

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Si terrà oggi alle 19, in via Columba 113 da Punto Zero a Siracusa, l’incontro dal titolo “30 anni a difesa del giusto processo – Uniti per il Sì”, un momento di confronto pubblico in vista del voto sulla riforma della giustizia.

L’evento, moderato dal giornalista di SiracusaNews Luca Signorelli, si aprirà con i saluti del presidente della Camera penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa, Giuseppe Lantieri, e vedrà poi gli interventi degli otto past president dell’associazione: Silvestre Costanzo, Giuseppe Cristiano, Dina D’Angelo, Bruno Leone, Francesco Favi, Glauco Reale, Pasquale Saraceno e Alvise Troja.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di offrire una lettura chiara dei contenuti della riforma, affrontando anche le principali criticità e polemiche emerse nelle ultime settimane, con particolare attenzione al confronto tra le posizioni del sì e del no.

Un’occasione di approfondimento aperta alla città, per comprendere meglio i cambiamenti proposti e il loro impatto sul sistema giudiziario e sui diritti dei cittadini.


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