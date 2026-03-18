Siracusa, “30 anni a difesa del giusto processo”: confronto pubblico sulla riforma tra posizioni del sì e critiche del no

Si è tenuto ieri, in via Columba 113 da Punto Zero a Siracusa, l’incontro dal titolo “30 anni a difesa del giusto processo – Uniti per il Sì”, un momento di confronto pubblico in vista del voto sulla riforma della giustizia. Dopo i saluti del presidente della Camera penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa, Giuseppe Lantieri, sono intervenuti alcuni dei past president dell’associazione: Silvestre Costanzo, Bruno Leone, Francesco Favi, Glauco Reale e Pasquale Saraceno.

Fin dall’apertura, il confronto è stato impostato come un passaggio decisivo più che come un convegno tecnico, con l’obiettivo di chiarire cosa cambierebbe concretamente con la riforma e quali sarebbero le conseguenze per il sistema giudiziario e per i cittadini. Gli interventi sono stati guidati da domande puntuali, costruite per evitare relazioni generiche e portare il dibattito su temi specifici: dalla separazione delle carriere al funzionamento attuale del sistema, fino alle principali critiche sollevate dal fronte del no.

Proprio su questo punto si è concentrata una parte significativa dell’incontro. Le posizioni contrarie alla riforma, pur non rappresentate direttamente in sala, sono state richiamate più volte nel dibattito: dal rischio di un indebolimento del pubblico ministero fino al timore di un’eccessiva politicizzazione, passando per il tema del sorteggio nel Csm e delle correnti interne alla magistratura.

Le risposte, tuttavia, si sono mosse lungo una linea piuttosto compatta. I relatori hanno ribadito la necessità della riforma come intervento strutturale sul sistema, sostenendo che il cambiamento sia utile a rafforzare l’equilibrio tra le parti del processo e a rendere più chiari i ruoli. Allo stesso tempo, è emersa anche una preoccupazione condivisa rispetto all’ipotesi di una bocciatura, con il timore che un eventuale esito negativo possa accentuare tensioni già esistenti all’interno della magistratura.

Nel complesso, l’incontro ha offerto una lettura coerente e allineata delle ragioni del sì, con un confronto che ha cercato di includere anche le principali obiezioni emerse nel dibattito nazionale, pur senza un contraddittorio diretto. Un’occasione, comunque, aperta alla città per avvicinarsi a un tema complesso e comprendere meglio i possibili effetti della riforma sul funzionamento della giustizia.