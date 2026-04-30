Siracusa, 30kg di pesce non tracciato in un supermercato: sequestro e sanzione

La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Siracusa, nell’ambito di una attività di controllo della filiera della pesca ha accertato, in un supermercato di Siracusa, la presenza di prodotto ittico allo stato congelato, posto in vendita privo di qualsivoglia etichettatura/documentazione che ne attestasse la tracciabilità.
La vendita del prodotto surgelato privo di etichettatura, ha configurato una violazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, sanzionata con un verbale di di euro 1.500 a carico del titolare dell’attività commerciale.
Il prodotto ittico, di circa 30 chilogrammi, sottoposto a visita sanitaria dal personale dell’A.S.P. di Siracusa, è stato avviato a smaltimento poiché giudicato non idoneo al consumo umano.
L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei controlli della più articolata filiera ittica con un focus sulla tracciabilità dei prodotti destinati alla commercializzazione a tutela del consumatore finale.
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