Siracusa, 34a Giornata Mondiale del Malato: due momenti di preghiera

Mercoledì 11 febbraio 2026, festa della Madonna di Lourdes, si celebra la 34ª Giornata Mondiale del Malato dal tema “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro!”.

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Siracusa, che promuove l’evento in tutte le parrocchie, a Siracusa ha programmato due momenti di preghiera: alle 17, nella Cappella della Parrocchia “San Luca” dell’Ospedale di Siracusa, preghiera con i malati, i gruppi di volontariato, il personale sanitario e i fedeli; alle 18, nel Santuario Madonna delle Lacrime, l’Arcivescovo Francesco Lomanto celebrerà la Santa Messa per gli ammalati e per tutti i fedeli. A tutti i presenti verrà donata l’immaginetta della Giornata del Malato.

Tutto il materiale della giornata Mondiale del malato è scaricabile dal sito delle CEI:

https://salute.chiesacattolica.it/messaggio-del-santo-padre-per-la-xxxiv-giornata-mondiale-del-malato/

Venerdì 13 febbraio 2026

Il Santuario Madonna delle Lacrime in diretta su Radio Maria

Venerdì 13, febbraio 2026, a partire dalle 7.30, il Santuario della Madonna delle Lacrime si collegherà in diretta sulle frequenze radiofoniche di Radio Maria, per la preghiera del Santo Rosario, delle Lodi Mattutine e per la celebrazione della Santa Messa.

Radio Maria svolge un importante ruolo nella divulgazione della devozione alla Madonna che con materna attenzione si fa presente nel cammino della Chiesa, stando accanto a ogni figlio di Dio, come ebbe a dire Papa Francesco, meditando sulle Lacrime della Madonna di Siracusa: Accanto a ogni croce c’è sempre la madre di Gesù, offrendo consolazione, speranza e protezione. La Madonna asciuga le lacrime, rialza e guida nel cammino verso la salvezza e la gioia della resurrezione (cfr. Veglia per asciugare le Lacrime, 5 maggio 2016).