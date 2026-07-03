Siracusa, 35enne condannato a oltre 2 anni per spaccio e furto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Siracusa – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 35enne di Siracusa, condannato in via definitiva a 2 anni e 2 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nel 2019 e per un furto commesso nel 2025.

Il 35enne è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.