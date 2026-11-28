Cronaca · Ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno tratto in arresto un 37enne, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, in esecuzione di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime domiciliare emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo è stato condannato a dieci mesi di reclusione per evasione, commessa a maggio 2019, in Siracusa.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.