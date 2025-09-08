Siracusa, il 4 ottobre la presentazione del libro di Salvatore Bisicchia “SLA: Solo Lui può Aiutarci”

Si terrà sabato 4 ottobre presso il salone “Monsignor Ettore Baranzini” del Santuario della Madonna delle Lacrime la presentazione ufficiale del libro di Salvatore Bisicchia “SLA: Solo Lui può Aiutarci”.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Angelo Di Tommaso, direttore di Sesta Rete TV e Telecittà News, che ha curato anche la prefazione del volume.





Il programma prevede i saluti istituzionali di don Aurelio Russo, rettore del Santuario, e del dottor Matteo Schisano, medico pneumologo.

A portare la propria testimonianza sarà inoltre Delia Catania, moglie dell’autore.

L’appuntamento si preannuncia come un momento di riflessione e condivisione attorno a un tema delicato come la SLA, affrontato con coraggio e fede da Bisicchia nel suo libro.