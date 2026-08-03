Siracusa, 40 anni dopo il diploma: la 5C dell’Istituto “F. Juvara” si ritrova

Attualità · rimpatriata

Quarant’anni dopo il diploma, gli ex studenti della classe 5C dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Juvara” di Siracusa, diplomati nel 1986, si sono ritrovati per celebrare un traguardo speciale, all’insegna del ricordo e dell’amicizia mai sopita.

Tra tavole da disegno, rapidograph e calcoli di topografia, i compagni di un tempo hanno rivissuto gli anni della giovinezza, ripercorrendo aneddoti e insegnamenti del corpo docente che li ha accompagnati verso la maturità tecnica. Nel corso della giornata è stata consegnata una targa ricordo al Prof. Ing. Franco Caligiore, che con professionalità e simpatica ironia ha insegnato loro la materia “Costruzioni”.

Non sono mancati momenti di commozione, dedicati al ricordo di Roberto Gintoli, Maurizio Argentino e Nuccio Guzzardi, compagni scomparsi la cui memoria resta parte integrante della storia della classe.

Una giornata di festa e di bilanci che ha confermato come lo spirito di squadra della 5C sia rimasto immutato nel tempo, a dimostrazione di un’amicizia capace di superare ogni confine e distanza.