Siracusa, 400 giovani da tutta Italia al Santuario per l’evento “Mission Is Possible”

Cultura · Fino a domani

Dall’1 al 5 agosto 2026, a Siracusa, con base presso il Santuario Madonna delle Lacrime si sta celebrando l’evento “Mission Is Possible”. Oltre 400 giovani da tutta Italia dell’Ambito Giovani del Rinnovamento nello Spirito Santo si sono dati appuntamento a Siracusa, per sperimentare un percorso di fraternità, preghiera e formazione incentrato sulle parole di Gesù che invita ad ascoltare, ad alzarsi e ad annunciare la buona novella.

Una riscoperta della chiamata personale e comunitaria alla missione possibile del Vangelo, con la forza inarrestabile dello Spirito Santo. Nella serata del 3 agosto 2026, si è tenuto un concerto presso la Parrocchia Sant’Antonio da Padova di Siracusa.

Oggi, martedì 4 agosto, dalle 22 a Mezzanotte, si svolgerà l’Adorazione Eucaristica aperta a tutti, nella Chiesa Cattedrale di Siracusa e nella Chiesa Santa Maria in via Roma. I giovani animeranno momenti corali di fede, di preghiera condivisa e di testimonianza,

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e condividere questa esperienza di gioia.