Siracusa, 425mila euro per ridurre il rischio allagamenti tra Largo Gilippo e via Arsenale

Attualità · Lavori pubblici

Un intervento da 425 mila euro per ridurre il rischio idraulico in una delle aree di Siracusa più esposte agli allagamenti. È quanto prevede il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato ieri dal Comune di Siracusa relativo agli interventi previsti nella zona compresa tra Largo Gilippo e le vie Diaz, Montedoro, Agatocle e Arsenale.

L’intervento nasce dalle criticità che hanno interessato ripetutamente quella parte della città. L’ultimo episodio particolarmente rilevante risale al 7 novembre 2025, quando una intensa perturbazione provocò improvvise inondazioni dovute allo scorrimento delle acque superficiali, con danni a infrastrutture, attività commerciali e abitazioni.

Ma il problema non è circoscritto all’ultimo evento meteorologico. La stessa area era già stata interessata da allagamenti nell’ottobre e novembre 2024 e nel gennaio 2025. In quelle occasioni si registrarono pesanti ripercussioni sulla viabilità, con automobili rimaste semisommerse dall’acqua, oltre a disagi per residenti e attività economiche.

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Di fronte alla situazione, il Comune aveva trasmesso alla Protezione civile regionale un Documento di indirizzo alla progettazione, chiedendo il finanziamento dell’opera. La richiesta è stata accolta con il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile che, l’ultimo giorno del 2025 ha disposto un contributo complessivo di 425 mila euro per l’intervento.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato quindi affidato per la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza all’ingegnere Alberto Di Pietro. Sono state inoltre predisposte la relazione geologica e la verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Il procedimento progettuale ha superato anche la Conferenza dei servizi: il verbale del 10 settembre 2026 ha concluso positivamente la procedura decisoria, fermo restando il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni indicate dagli enti coinvolti.

Il quadro economico complessivo ammonta, appunto, a 425 mila euro. Di questi, 265.845 euro sono destinati ai lavori, comprensivi di 6 mila euro per gli oneri della sicurezza. Le somme a disposizione dell’amministrazione ammontano invece a 159.155 euro.

Tra le voci inserite nel quadro economico figura anche uno stanziamento di 15 mila euro per lo spurgo, la disotturazione e la pulizia del Canale San Giorgio, oltre alle somme necessarie per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Sono previsti inoltre fondi per rilievi e indagini, sorveglianza archeologica e per eventuali interventi sui sottoservizi.

Con l’atto di ieri il Comune ha dunque approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, prendendo atto dell’esito positivo della Conferenza dei servizi e della verifica tecnica. L’obiettivo dell’intervento è affrontare una criticità che negli ultimi anni si è ripresentata più volte in occasione di precipitazioni intense, intervenendo sulla gestione delle acque e sulle condizioni che determinano il rischio di allagamento nell’area compresa tra Largo Gilippo e il quadrilatero di vie che comprende Diaz, Montedoro, Agatocle e Arsenale.